Slawa

Ein Bräutigam ist in Polen bei einem Junggesellenabschied getötet worden. Bei einem Streit am Ufer des Schlawa-Sees in Schlesien habe ein 35-jähriger Mann dem Bräutigam (31) mit einem Messer ins Herz gestochen. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der mutmaßliche Täter sei in Untersuchungshaft genommen worden. Das Motiv war zunächst unklar, gekannt haben sich der mutmaßliche Täter und das Opfer laut Polizei nicht.

Die mögliche Tatwaffe, ein Jagdmesser, wurde sichergestellt. Bei der Auseinandersetzung, die bereits in der Nacht zu Sonntag stattfand, wurde zudem ein Freund des Bräutigams verletzt. Dessen Zustand sei nach einer Operation aber stabil. Dem Tatverdächtigen droht im Falle einer Verurteilung wegen Mordes und versuchten Mordes lebenslange Haft.

Der Schlawa-See bei der Stadt Slawa in der Woiwodschaft Lebus im Westen Polens ist ein beliebtes Erholungsziel. Es gibt dort mehrere Campingplätze und zahlreiche Ferienanlagen.

Lesen Sie auch: Junggesellenabschied endet für Bräutigam im Krankenhaus

RND/dpa