Kabelsketal

Umgestürzte Bäume und herabfallende Äste haben am Donnerstag Stromleitungen beschädigt und so für einen Stromausfall gesorgt. Etwa 50.000 Kunden seien ohne Strom, teilte ein Sprecher der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom am Nachmittag mit.

Der Ausfall betreffe Teile Brandenburgs, Sachsens, Sachsen-Anhalts und Thüringen. „Alle Mitarbeiter (...) sind im Einsatz, um die Stromversorgung schnellstmöglich wiederherzustellen“, teilte der Sprecher mit.

In Sachsen sind etwa Meißen, Riesa und Radeburg betroffen, wie SachsenEnergie mitteilte. Wie viele Haushalte betroffen waren, ließ sich laut einer Sprecherin am Nachmittag nicht sagen. „Die Lage ist dynamisch“, sagte sie.

RND/dpa