St. Simons Island

Nach der Havarie eines Containerschiffs vor der Küste des US-Staates Georgia suchen Einsatzkräfte nach vier vermissten Besatzungsmitgliedern. Die Bemühungen würden jedoch durch Flammen und die Instabilität des Schiffes eingeschränkt, teilte die US-Küstenwache am Sonntag (Ortszeit) mit.

Das Containerschiff " Golden Ray" mit 23 Crewmitgliedern und einem Piloten an Bord hatte am Sonntagmorgen in St. Simons Sound in der Nähe des Hafens von Brunswick starke Schlagseite bekommen. 20 Mannschaftsmitglieder konnten laut der Küstenwache gerettet werden. Als jedoch Rauch und Feuer gesichtet wurden, wurde die weitere Suche auf dem knapp 200 Meter langen Schiff vorübergehend als zu gefährlich eingestuft.

Grund für Havarie des Schiffes vor Georgia zunächst unklar

"Sobald Bergungsspezialisten das Schiff als stabil bewerten, werden wir die beste Option identifizieren, unseren Rettungseinsatz für die vier Crewmitglieder an Bord fortzusetzen, sagte Küstenwachenkapitän John Reed bei einer Pressekonferenz am Sonntagnachmittag.

Der Grund der Havarie war zunächst unklar. Das Wetter könnte eine Rolle gespielt haben. Hurrikan "Dorian" zog vergangene Woche an der Küste von Georgia entlang.

Die " Golden Ray" transportierte Autos und war auf dem Weg nach Baltimore. Eine südkoreanische Firma ist Eigentümer des unter der Flagge der Marshallinseln fahrenden Schiffs.

