Cannes

Der gesellschaftskritische Film „ Parasite“ aus Südkorea wurde bei den Filmfestspielen in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Das gab die Jury am Samstagabend bekannt. Es ist die erste Goldene Palme für Südkorea.

Der 49-Jährige erzählt in dem Werk von einer Familie, die in prekären Verhältnissen lebt. Die Eltern sind arbeitslos. Dann aber bekommt der erwachsene Sohn die Chance, bei einer wohlhabenden Familie zu arbeiten. Gemeinsam mit seinen Eltern und der Schwester räumt er nach und nach die anderen Hausangestellten aus dem Weg.

Deutsche Regisseure haben es in diesem Jahr zwar nicht in den Wettbewerb des Filmfestivals Cannes geschafft. Allerdings war mit „A hidden life“, ein Film nominiert, der maßgeblich in Deutschland produziert und mit deutschsprachigen Schauspielern gedreht wurde. August Diehl und die Österreicherin Valerie Pachner laufen in diesem bildgewaltigen Drama unter der Regie des US-Amerikaners Terrence Malick zur Hochform auf.

Goldene Palme: Die wichtigsten Auszeichnungen im Überblick Goldene Palme: „ Parasite“ von Bong Joon-ho ( Südkorea) Großer Preis der Jury: „Atlantics“ von Mati Diop ( Frankreich) Preis der Jury: „ Les Misérables“ von Ladj Ly ( Frankreich) UND ZU GLEICHEN TEILEN „Bacurau“ von Kleber Mendonça Filho und Juliano Dornelles ( Brasilien) Beste Schauspielerin: Emily Beecham für „Little Joe“ von Jessica Hausner ( Österreich) Bester Schauspieler: Antonio Banderas für „Dolor y Gloria“ von Pedro Almodóvar ( Spanien) Beste Regie: Jean-Pierre und Luc Dardenne für „Le jeune Ahmed“ ( Belgien) Bestes Drehbuch: Céline Sciamma für „Portrait of a lady on fire“ ( Frankreich) Lobende Erwähung der Jury: „It must be heaven“ von Elia Suleiman ( Palästina) Camera D’Or für den besten Debütfilm: „Nuestras Madres“ von César Díaz ( Guatemala) Goldene Palme für den besten Kurzfilm: „The distance between us and the sky“ von Vasilis Kekatos ( Griechenland)

Von RND/dpa