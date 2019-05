Texas

Ein guter Film mit einem Glas Wein in der Hand und dem Haustier auf dem Schoß – das können Hundebesitzer normalerweise nur zu Hause auf dem Sofa genießen. In Texas gibt es nun auch ein hundefreundliches Kino, in dem Besitzer mit ihren vierbeinigen Freunde einen Film schauen können. Das Kinoticket beinhaltet aber nicht nur den Eintritt für eine Person und ihren Hund. Dazu gibt es für die Gäste Whiskeys und Wein – und zwar unbegrenzt.

Ein Kino für Hundeliebhaber

Das „K9-Cinema“ wurde Ende 2018 von Eric Lanford und seinem Australian Eskimo Hund gegründet. Kino mit dem Hund – die beiden hatten eine Marktlücke entdeckt.

“Wir haben ein großes Herz für unsere pelzigen Familienmitglieder, und finden, dass sie mit euch ausgehen sollten,” heißt es auf der Website des Kinos. Für umgerechnet 13,50 Euro dürfen Besucher am Wochenende ihren Hund mitbringen und bekommen unbegrenzt alkoholische Getränke oder Soft Drinks.

Wer nichts trinken möchte, kommt sogar kostenlos ins Kino. Für die Hunde kostet der Eintritt etwa 5 Euro. Wie in so vielen Kino werden außerdem Snacks angeboten – im „K9“ allerdings für Mensch und Tier.

Regeln für Zweibeiner und Vierbeiner

Auf Instagram zeigen Besucher sich begeistert von der Idee und teilen Fotos vom Kinobesuch mit ihren pelzigen Freunden.

Das „K9-Cinema“ öffnet von Montag bis Samstag – allerdings nur für Mitglieder. Außerdem zeigt es keine neuen Filme. Stattdessen stehen Themenabende und einmalige Shows auf dem Programm– wie zum Beispiel eine Game of Thrones Party. Einige Regeln gibt es für die Besucher natürlich auch: jeder darf höchstens zwei Hunde mitbringen und muss beim ersten Besuch nachweisen, dass die Hunde alle wichtigen Impfungen haben. Außerdem sind die Hundehalter dafür verantwortlich, dass das Kino sauber hinterlassen wird.

Von RND/lzi