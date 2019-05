„Neuzugang“ Aicha..... Wir haben keine Worte für das was wir euch jetzt zeigen....selbst wir haben schon viel gesehen aber heute konnten auch wir unsere Tränen nicht mehr zurückhalten. Die ca. 20 Jahre alte Stute Aicha wurde heute von uns abgeholt und sofort in eine Pferdeklinik gebracht. Die Prognose ist leider noch ungewiss....sie musste stark unter Medikamente gesetzt werden um sie zu transportieren. In der Klinik war bis auf das Röntgen des Beines daher keine weitere Untersuchung möglich. Das Röntgen ergab keinen Befund, was schon mal ein sehr gutes Zeichen ist.... Morgen werden wir mehr erfahren und hoffen, dass wir die süße Maus noch retten können. Eine Warmblutstute mit 340 kg.... Ein großer Dank gilt Eva Müller von der Welcome Ranch, sie hat Aicha in der Not eine kurze Unterkunft gegeben bis wir sie notversorgt hatten. Ebenfalls ein dickes Danke an Petra und Tina die wie schon so oft sofort in der Not zu stelle waren. Ihr seit alle wirklich klasse und habt das Herz am rechten Fleck ❤️ Es werden sehr viele Kosten auf uns zu kommen....ihr wisst das wir so gut wie nie nach eurer Hilfe fragen, aber dieses Mal möchten wir euch bitten uns zu helfen.... Spendet gerne einen kleinen Beitrag unter dem Kennwort „Aicha“ an uns. Spendenquittungen können selbstverständlich ausgestellt werden ! Vielleicht können wir gemeinsam für Aicha ein Wunder wahr werden lassen und ihr noch ein schönes Leben schenken ❤️ Klepperstall e.v. Sparkasse Euskirchen IBAN: 0938 2501 1000 0165 6420 PayPal: info@klepperstall.de Kennwort: „Aicha“ Musik: Where Am I Going Url: https://icons8.com/music/