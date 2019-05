Toulouse

Die Geiselnahme in der Nähe der französischen Stadt Toulouse ist beendet. Alle Geiseln konnten aus der Gewalt des bewaffneten Mannes befreit werden und wurden nicht verletzt, wie die zuständige Präfektur mitteilte.

Der erst 17-jährige Geiselnehmer, der vier Menschen in einem Zigaretten- und Lottoladen in Blagnac gefangen gehalten hatte, verschanzte sich demnach am Abend weiter. Die Geiseln seien „sicher und gesund“, teilte die Polizei auf Nachfrage mit.

Geiselnehmer bezieht sich auf Gelbwesten-Proteste

Die Geiselnahme hatte gegen 16.30 Uhr begonnen. Die Gegend um den Zigarettenladen wurde weiträumig abgesperrt, Spezialkräfte waren im Einsatz. Laut Medien soll die Tat keinen terroristischen Hintergrund gehabt haben. Der Tatverdächtige sei polizeibekannt, unter anderem durch Diebstahl und Gewalt gegen Polizeibeamte bei Protesten der Gelbwesten.

Wie die Regionalzeitung „La Depêche du Midi“ berichtete, soll der Geiselnahme ein misslungener Raubüberfall vorangegangen sein. Die Polizei sagte dem lokalen Medium „Direct“, dass es eine E-Mail des Geiselnehmers gegeben habe, die sich auf die Gelbwesten-Proteste bezieht. Demnach ist das Schreiben eine Art Testament, er trage die Bewegung der Gelbwesten im Herzen und handele in deren Namen.

Von RND/dpa