Hamburg

Ein fünf Jahre alter Junge ist im Hamburger Stadtteil Groß Flottbek beim Spielen von einem Kleinlaster überrollt und verletzt worden. Der Junge hatte am Dienstag zusammen mit zwei Freundinnen am Straßenrand gespielt, als die 19-jährige Fahrerin mit ihrem Lkw rückwärts ausparken wollte, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Zuvor habe die junge Frau die spielenden noch Kinder angesprochen und gebeten, vorsichtig zu sein. Dann sei sie langsam angefahren. Dabei stieß der Kleinlaster den Angaben zufolge mit dem Fünfjährigen zusammen, der stürzte und sich verletzte. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. Über seinen Zustand ist nichts weiter bekannt.

RND/dpa