Nach einer Explosion in einem Wohnhaus im Allgäu herrscht traurige Gewissheit: Das Unglück in Bayern hat ein zweites Todesopfer gefordert. Helfer hatten am Sonntag die schwer verletzte Mutter aus den Trümmern geborgen, Stunden später wurde die Leiche eines Mannes gefunden. Am Montagmorgen entdeckten Helfer dann eine Kinderleiche.