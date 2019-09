Galesburg

Na, den kennen wir doch irgendwo her! Die Polizei im US-amerikanischen Galesburg hat im Netz mit einem Fahndungsfoto für Gelächter gesorgt. Darauf zu sehen ist ein Mann, der exakt so aussieht wie " Walter White" aus der Serie "Breaking Bad". Und, was für ein Zufall: Der Mann wird auch noch wegen Drogenhandels mit Crystal Meth gesucht.

Laut Polizei handelt es sich bei dem gesuchten Straftäter um Todd B.. Wie US-Medien berichten, ist er 50 Jahre alt - und damit auch noch im selben Alter wie Serienheld Walter White aka. "Heisenberg".

"Er ist nicht in Gefahr, er ist die Gefahr"

Unter dem Beitrag zeigen viele Facebook-Nutzer Bilder oder machen Anspielungen auf die berühmte Serie. Ein Nutzer bitte die Polizei, doch "bitte mal in Albuquerque" zu suchen. Ein anderer schreibt das berühmte Serienzitat: "Er ist nicht in Gefahr, er ist die Gefahr."

Das Posting ging schnell viral - nützliche Hinweise auf den Gesuchten dürfte die Polizei wohl hingegen kaum bekommen. Fans der Serie freuen sich aber: Denn offenbar ist ihr geliebter Heisenberg noch immer am Leben.

Lesen Sie auch: Kult-Serie " Breaking Bad" soll Fortsetzung auf Netflix bekommen

RND/msc