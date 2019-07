Detmold

Auf einem Spielplatz in Detmold (NRW) haben Unbekannte erneut eine Rutsche mit scharfen Klingen eines Teppichmessers präpariert. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen versuchter schwerer Körperverletzung. Nach dem ersten Fall Mitte Juni seien nun Anfang dieser Woche wieder Klingen gefunden worden, teilte die Polizei in Nordrhein-Westfalen mit. Demnach waren die sogenannten Abbruchklingen im ersten Fall auf dem Podest am Anfang der Rutsche und im zweiten Fall auf dem Auslauf am Ende montiert.

Kinder hätten sich „schwerwiegende Verletzungen zuziehen können“, hieß es in der Mitteilung. Bereits Mitte Juni hätten städtische Mitarbeiter Klingen als Beweis gesichert, teilte ein Sprecher mit. Die Stadt Detmold ordnete nach Bekanntwerden des Falls eine tägliche Kontrolle aller Spielplätze an. In dieser Woche wurden dann auf der gleichen Rutsche erneut Klingen gefunden. Das Kriminalkommissariat Detmold sucht nach Zeugen. Eltern wurden zudem dazu aufgerufen, ihre Kinder an die Spielstätten zu begleiten und zu „sensibilisieren“, auf eventuell platzierte scharfe Gegenstände zu achten.

Lesen Sie auch: Paar schlägt Kinder (8) auf Spielplatz, weil sie zu laut sind

Von RND/dpa