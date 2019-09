Leipzig

Wer am Samstag in Leipzig in Sachsen unterwegs war, konnte eine Überraschung erleben: In der Stadt wurden kleine schwarze Boxen verteilt, versehen mit dem Logo einer Weltkugel. Im Inneren dann die Überraschung: Geldscheine oder Reisegutscheine sowie ein Hinweis an den Finder: Daneben liegt eine Visitenkarte - mit dem Hinweis die auf die bisher unbekannte Organisation „ Snoopos“.

Warum die Dosen weltweit verteilt werden, wer dahinter steckt und ob es sich um eine Marketingkampagne handelt, ist aktuell noch unklar.

Marketing-Kampagne für neue App?

Wahrscheinlich ist aber, dass es sich um eine Marketing-Kampagne handelt. So kündigt „ Snoopos“ über Facebook und Instagram das Erscheinen einer App zu Ende September hin an. Damit könne man ein virtuelles Abenteuer in der wirklichen Welt erleben, schreibt „ Snoopos“.

„Snoop“ bedeutet auf Deutsch „schnüffeln“. Neben Leipzig wurden die Boxen am Samstag auch in Dresden, Graz und Frankfurt verteilt.

