Hamburg

Manche sind sich für nichts zu schade, kennen kein Grüß-Gott, keine Geschmacksgrenze. In Hamburg kamen zwei Männer bei einem nächtlichen Verkehrsunfall vorbei. Ein Taxi war – so das „ Hamburger Abendblatt“ – in der Nacht zu Mittwoch kurz vor 2 Uhr mit einer BMW-Limousine zusammengestoßen.

Erst filmten die beiden Passanten das Geschehen, dann begann eine höchst seltsame Fotosession, wie die Internetseite „Tag 24“ berichtete. Einer der zufällig Vorbeikommenden stellte sich vor den ramponierten BMW, deutete darauf und ließ sich von seinem Begleiter fotografieren.

Ob damit ein strafbares Verhalten vorliegt war noch offen, wie das „ Hamburger Abendblatt“ berichtete. Das Lagezentrum der Polizei konnte auch nichts darüber sagen, ob ein Ermittlungsverfahren gegen die Männer eingeleitet wird.

Die Fahrer der Unglücksautos blieben beide unverletzt.

