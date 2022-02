Unfall mit vier Toten in Berlin: Fahrer verurteilt

Ein Auto ist in der Berliner Innenstadt in eine Fußgängergruppe gerast. Dabei starben vier Menschen. Nun wurde der Fahrer vor Gericht verurteilt.

In Berlin-Mitte sind am 06.09.2019 bei dem schweren Verkehrsunfall vier Menschen getötet worden. Ein Auto war an der Ecke Invalidenstraße und Ackerstraße auf einen Gehweg gefahren. Nun steht vor dem Landgericht Berlin das Urteil an. Quelle: Britta Pedersen/dpa