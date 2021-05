Berlin

Bei einem Messerangriff an einem Berliner U-Bahnhof sind vier Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen sagte, wurden nach der Tat am Mittwochabend am Bahnhof Louis-Lewin-Straße in Hellersdorf zwei Tatverdächtige, eine 16-Jährige und ein 20-Jähriger, festgenommen.

Nähere Angaben etwa zum Alter der Verletzten oder dem Tathergang sind derzeit noch nicht bekannt.

RND/dpa