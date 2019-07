Wacken

Beim beliebten Heavy-Metal-Festival „Wacken Open Air“ Anfang August soll in diesem Jahr eine Drohne für Sicherheit sorgen. Sie wird die Einsatzkräfte mit Übersichtsaufnahmen vom Gelände in Schleswig-Holstein versorgen, um kritische Situationen frühzeitig zu erkennen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Drohne soll auch Aufnahmen vom Campingbereich machen.

Das Gerät unterstützt die Einsatzkräfte in Wacken in dieser Art zum ersten Mal. Im Vorjahr seien bereits Testflüge gemacht worden, sagte ein Polizeisprecher. Auch auf der Kieler Woche war nach seinen Angaben bereits eine Drohne im Einsatz.

Das Wacken Open Air 2019 ist vom 1. bis zum 3. August. Für die 30. Ausgabe des Festivals werden wieder Zehntausende Heavy-Metal-Fans erwartet. Das Festival ist bereits seit rund einem Jahr ausverkauft.

Lesen Sie auch:

Wacken-Festival bekommt einen eigenen Metal-Supermarkt

Von RND/dpa