Am Samstagabend fand in Friedrichshafen die Veranstaltung „Sport im Süden – Boxen live“ statt. Mehr als über die Gewinner der Kämpfe wird aber nun über etwas anderes diskutiert: das Nazi-T-Shirt eines Box-Funktionärs.

Wie die „Kieler Nachrichten“ berichten, handelt es sich dabei um Rene H., Chef des Germanen Boxstalls Kiel. Auf seinem T-Shirt stand in roter Schrift „Kraft durch Freude“ über dem Schriftzug Germanen Boxstall, in dessen Mitte ein schwarzer Boxhandschuh ein Eisernes Kreuz trägt. H. stieg damit in den Ring zu seinem Boxer Islam Ashabov. Ran Fighting, ein Onlineportal der ProSiebenSat.1-Gruppe, hatte dessen Kampf im Rahmen der „Sport im Süden“-Veranstaltung in Friedrichshafen am Bodensee übertragen.

„Kraft durch Freude“ war ab 1933 die Freizeitorganisation der Nationalsozialisten. „Allein durch den Begriff und dessen Bedeutung“ müsse man jetzt prüfen, inwieweit verfassungsfeindliche Symbole verwendet wurden, kündigte ein Sprecher der Polizei Konstanz die Ermittlungen gegenüber den „Kieler Nachrichten“ an. Der Funktionär selbst weist die Vorwürfe gegenüber der Zeitung zurück, sagt: „Ich habe das T-Shirt geschenkt bekommen. Hätte ich das gewusst, hätte ich es nicht angezogen.“

Ran bedauert den Vorfall

Grünen-Landtagsabgeordneter Lasse Petersdotter kommentierte den Vorgang auf Facebook: „Dieser Auftritt des Germanen Boxstalls Kiel ist eine Schande für den Boxsport in Kiel und Schleswig-Holstein. Kampfsport wird für Rechtsextreme zunehmend attraktiv.“

Ran und der Veranstalter bedauern den Vorfall. „Im Anschluss an den Kampf hat sich bedauerlicherweise ein Betreuer aus dem Germanen Boxstall Kiel in den Ring begeben und ein T-Shirt mit rechtsradikalen Parolen getragen“, zitieren die „Kieler Nachrichten“ den Sender. Die gesamte Veranstaltung sei mittlerweile gelöscht und auf der Plattform nicht mehr abrufbar.

