Wir erinnern uns an diese eine Szene aus „Der König der Löwen“, als Löwin Nala auf der Suche nach Hilfe und ihre Jagd auf Timon und Warzenschwein Pumba eröffnet. Doch ehe sie Erdmännchen und Warzenschwein fressen kann, kommt Simba seinen Freunden zu Hilfe.

In der realen Welt gib es so etwas wohl eher nicht. Was aber nicht heißt, dass ein Warzenschwein sich nicht gegen eine Löwin zu behaupten wüsste! Löwin, groß. Warzenschwein, klein. Doch am Ende steht es 1:0 für das Warzenschwein. In der Serengeti in Tansania haben Kameras einen ungewöhnlichen Jagdversuch einer Löwin festgehalten – „ BBC Earth“ teilte die Aufnahmen auf Facebook.

Serengeti : Kali the lion takes on a warthog Maybe Simba and Pumba wouldn't have made such great friends!# Serengeti Gepostet von BBC Earth am Mittwoch, 7. August 2019

Kali ist Mutter von drei Babys, erst wenige Wochen alt, sie säugt sie noch. Doch bald geht die Milch aus und die Jungen wollen etwas richtiges essen: bevorzugt Fleisch. Kali lässt ihre spielenden Kinder zurück und peilt ein Warzenschwein an. Das rennt erst weg – entscheidet sich dann aber zur Überraschung der Löwin zum Gegenangriff.

Es kehrt um, die beiden schauen sich an – und schließlich rennt Pumba der Löwin hinterher und verjagt sie. Löwin Kali zieht gedemütigt und ohne Beute ab. Für die Löwin ist das allerdings nichts Neues: Löwen sind bei ihrer Jagd nur bei jedem dritten oder vierten Mal erfolgreich.