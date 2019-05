Kapstadt

Garth Bradley saß am Schreibtisch in seinem Gästehaus in Betty’s Bay in der Nähe von Kapstadt, als ihm etwas ungewöhnliches draußen vor dem Fenster auffiel. In seinem Pool war nämlich ganz schön Action – obwohl er in gerade keine Gäste hatte. Ein näherer Blick zeigte: Es waren drei Paviane, die eine Poolparty feierten.

Bradley zückte die Kamera und nahm auf, wie zwei der Affen in den Pool sprangen, schwammen, sich gegenseitig ärgerten und die Aussicht auf den rauen Atlantik genossen. Später lag einer entspannt am Poolrand und ließ seinen Arm ins Wasser baumeln. Fünf Minuten lang ließ es sich das Duo im Wasser gutgehen. Auf Facebook wurde das Video fast 14.000 Mal geteilt.

Baboons having a ball on our pool. #bettysbay #kallisteretreat #baboon #poolparty #bettysbaytourism #kleinmondtourism Gepostet von Kalliste an exclusive retreat am Dienstag, 14. Mai 2019

Es sah aus, als würden Kinder im Pool planschen

Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland erzählte Bradley, dass er die Paviane bereits kennt, da sie Teil einer Gruppe sind, die öfter mal in seinem wilden Garten die Natur genießen. „Sie kommen alle zwei, drei Wochen zu Besuch“, sagt er.

Eine Abstecher in den Pool gab es bisher aber noch nicht, „auch wenn sie oft am Rand sitzen und Wasser trinken und dort spielen.“ Dem Netzwerk „The Dodo“ gegenüber sagte er: „Sie so spielen zu sehen, war amüsant. Es sah aus, als würden Kinder im Pool spielen.“

Verscheuchen wollte der Gästeführer die Tiere nicht, denn: „Wir sind in diese Gegend gezogen, weil wir die Schönheit der Natur erleben wollten. Wir sind in ihren Lebensraum eingedrungen, nicht sie in unseren“, sagte er. Deshalb wäre es komisch, nicht hin und wieder wilde Besucher zu erwarten.

Von RND/msk