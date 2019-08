Wacken

Beim Heavy-Metal-Festival in Wacken zieht erneut ein Unwetter auf. Wie bereits am Mittwochabend werden die Besucher des Wacken Open Air mit Lautsprecherdurchsagen aufgefordert, das Festivalgelände zu verlassen und sich zu ihren Autos zu begeben. Das Musikprogramm auf den Bühnen wurde unterbrochen.

Via Durchsagen auf dem Gelände, Social Media-Postings sowie über Push-Mitteilungen auf das Smartphone werden die Besucher des Festivals über die Unwetterwarnung informiert. Dabei wird auch ganz deutlich vor der Gefahr, die von Blitzen ausgeht, gewarnt: „Blitze sind lebensgefährlich! Setzt euch in eure Autos und wartet, bis das Gewitter vorbeigezogen ist. Wenn ihr noch Plätze habt, nehmt auch bitte andere Metalheads mit auf!“ heißt es mitunter in der Benachrichtigung an die Festival-Besucher.

Zur Galerie Alle Jahre wieder strömen Tausende Metal-Fans nach Wacken, um den kleinen Ort in Norddeutschland in eine Heavy Metal-Hochburg zu verwandeln. Wir blicken auf die besten Bilder vom Festival.

Der guten Stimmung, die beim Wacken Open Air herrscht, tut die erneute Unterbrechung und Evakuierung des Festivals keinen Abbruch.

Weitere Infos zur Evakuierung und der Unwetterwarnung folgen in Kürze.

Von RND/liz