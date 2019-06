München

TV-Moderatorin Ulla Kock am Brink und der Wirtschaftsanwalt Peter Fissenewert (57) geben sich am 25. Juli auf Sylt das Ja-Wort. „Ich wollte ganz klein heiraten, Peter würde unsere Hochzeit gern mit der ganzen Welt teilen. Deshalb gibt es zwei Feiern: Auf Sylt sind nur wir beide allein. Im September feiern wir eine rauschende Party im Berliner Theater bar jeder Vernunft“, sagte sie in einem Interview des Magazins „Bunte“.

Kock am Brink und Fissenewert sind seit fünf Jahren ein Paar. Ein „Zusammengehörigkeitsgefühl“ habe nun zum Entschluss geführt zu heiraten, so die 57-Jährige. „Wir haben immer mehr gemerkt, wie nah wir sind in unserer Weltanschauung. Auch was Lebensqualität, Lebensführung, Lebensrhythmus, Lebensaussichten angeht. Wir lachen viel, haben nie Langeweile. Selbst die Selbstironie passt.“

Für Ulla Kock am Brink ist es die zweite Ehe

Für Ulla Kock am Brink ist es nach der Verbindung mit Theo Baltz bereits die zweite Ehe. „Ich musste auf bittere Art lernen, dass Vertrauen eher eine Gefahr ist als etwas Schönes. Peter hat mir wieder beigebracht, zu vertrauen und Vertrauen zu geben.“ Man sei durch Beständigkeit zusammengewachsen. „Dafür liebe ich ihn sehr. Wir gehen jetzt beide auf die 60 zu. Den Rest unseres Lebens wollen wir zusammen verbringen.“

Von RND