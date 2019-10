Ascha

Mindestens 150 km/h zu schnell: Wie die " Deggendorfer Zeitung" berichtet, war der Fahrer eines Golfs so schnell, dass selbst der Blitzer ihn nicht erfassen konnte. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fanden bereits am vergangenen Mittwochabend auf der Bundesstraße 20 bei Ascha Geschwindigkeitskontrollen statt. Mit mehr als 250 km/h raste ein laut Polizeiangaben hochmotorisierter Golf an den Beamten vorbei. An der Messstelle ist nur Tempo 100 erlaubt.

Eine exakte Messung der Geschwindigkeit des VW Golfs sei laut Polizei nicht möglich gewesen. Grund dafür sei, dass das Blitzgerät nur bis Tempo 250 zuverlässige Daten liefere. Der Golf mit tschechischer Zulassung sei demnach einfach zu schnell gewesen.

Fahrer drohen 1200 Euro Bußgeld und mehrere Monate Fahrverbot

Auch wenn die Polizei die Geschwindigkeit nicht ermitteln konnte, ist sie dennoch optimistisch, den Raser schnappen zu können. Denn trotz der Geschwindigkeitsübertretung von mehr als 150 km/h ist der Fahrer auf dem Blitzerfoto deutlich zu erkennen. Dieser dürfte bald für einige Monate seinen Führerschein verlieren. Zusätzlich ist ein Bußgeld von 1200 Euro fällig.

RND/mw