Osnabrück

Bei der Kollision zwischen einem Regionalzug und einem Lastwagen bei Osnabrück sind am Freitagvormittag nach Polizeiangaben mehrere Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 10.20 Uhr an einem Bahnübergang in Bissendorf-Natbergen unweit der Stadtgrenze zu Osnabrück. Weitere Details waren einer Polizeisprecherin zufolge zunächst nicht bekannt. Der NDR berichtet, dass es sich bei dem Lkw um ein Reinigungsfahrzeug handelt, das eine Ölspur beseitigen sollte.

Zahlreiche Rettungskräfte sind im Einsatz. Bilder von der Unfallstelle zeigen den Lastwagen eingequetscht zwischen der Regionalbahn und einer Lärmschutzmauer.

Nach Angaben der Deutschen Bahn wurde bei dem Unfall die Oberleitung beschädigt. Die zweigleisige Strecke wird voraussichtlich bis in den Abend hinein gesperrt bleiben. Betroffen sind Regionalbahnen sowie die Fernverkehr zwischen Osnabrück und Hannover.

Mehr in Kürze.

Von RND/dpa/frs