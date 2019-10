Potsdam

Weil er in eine Unfallstelle gerast ist und dabei zwei Feuerwehrleute gestorben sind, ist ein Lastwagenfahrer in einem Berufungsprozess zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Damit setzte das Landgericht Potsdam die im ersten Urteil vom Amtsgericht Brandenburg/Havel verhängte Strafe von zweieinhalb Jahren herab. Die Strafe wurde am Dienstag nicht zur Bewährung ausgesetzt.

Mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs

"Der Angeklagte hat infolge von Fahrlässigkeit einen schrecklichen Unfall verursacht, bei dem zwei Menschen starben", sagte Richterin Ulrike Phieler-Morbach. Er habe sich unter anderem wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung sowie fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung strafbar gemacht. Das Gericht ist davon überzeugt, dass der 58-Jährige am Steuer eingeschlafen ist.

Laut Gutachten war er mit seinem Sattelzug am frühen Morgen des 5. September 2017 auf der Autobahn 2 in Brandenburg mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Unfallstelle gerast. Dabei starben zwei Rettungskräfte.

