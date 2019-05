Marienfließ/Lübz

Zwei Pferde im Wert von 22.000 Euro sind von einer Weide in Nordbrandenburg gestohlen worden. Es handele sich um ein Warmblutpferd und ein Pony, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Neuruppin.

Die Tiere seien vermutlich zwischen 11.30 und 14.30 Uhr bei Marienfließ unweit von Frehne (Prignitzkreis) in Brandenburg entwendet worden. Der Ort liegt unweit zu der Landesgrenze zu Mecklenburg. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen. Marienfließ ist nördlich der Autobahn 24 Hamburg-Berlin und südlich von Lübz.

Von RND/dpa