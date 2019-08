Kabul

Bei einem Selbstmordanschlag vor einer Polizeizentrale in Kabul sind am Mittwoch 14 Menschen getötet und 145 verwundet worden. Ein Selbstmordattentäter habe sich mit seinem mit Sprengstoff beladenen Auto an einem Kontrollpunkt in die Luft gesprengt, teilten Behördensprecher mit. Der stellvertretende Innenminister Choschal Sadat sagte, 92 der Verletzten seien Zivilisten. Die Taliban übernahmen die Verantwortung für den Anschlag. Er habe sich gegen ein Rekrutierungszentrum der Sicherheitskräfte gerichtet, teilten sie mit.

Am Dienstag hatten die USA und die Taliban Fortschritte bei ihren Verhandlungen über eine Beendigung des fast 18-jährigen Kriegs in Afghanistan gemeldet. Trotz dieser seit einiger Zeit laufenden Gespräche verüben die Taliban nahezu täglich Anschläge, die sich meist gegen Sicherheitskräfte, Regierungseinrichtungen oder Gruppen richten, die loyal zur Regierung in Kabul stehen. Ein Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat verübt in der Hauptstadt zudem oft Anschläge gegen die schiitische Minderheit.

Die angegriffene Polizeizentrale befindet sich im Westen der Hauptstadt, in dem viele Angehörige der überwiegend schiitischen Minderheit der Hasara wohnen. Aus Sicherheitskreisen verlautete, im Osten Kabuls habe am Mittwoch eine Razzia gegen Aufständische stattgefunden. Dabei seien Waffenverstecke entdeckt worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums, Nusrat Rahimi.

