Berlin

Nicht mehr lange, dann steht wieder der Gang in die Wahlkabine an. Am kommenden Sonntag ist Europawahl. Und obwohl der Wahlkampf im Vergleich zur letzten Bundestagswahl eher leise vonstatten geht, ist die Wahl des Europaparlaments von großer Bedeutung.

Die insgesamt 751 Abgeordneten des Europäischen Parlamentes (davon 96 aus Deutschland) haben eine Menge Entscheidungsgewalt. Gesetze und Richtlinien, die auf EU-Ebene verabschiedet werden, wirken sich letztlich auf das Leben jedes einzelnen Bürgers aus.

Ohne die EU wäre außerdem sowohl die Luft- als auch die Trinkwasserqualität, die wir in Deutschland haben, eine andere. Aber das ist noch lange nicht alles.

Im Video sehen Sie sieben Gründe, wieso die Europawahl 2019 noch wichtig ist:

Von RND/dpa/lf