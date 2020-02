NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will CDU-Vorsitzender werden und hat sich dafür die Unterstützung von Jens Spahn gesichert. Friedrich Merz findet, er sei ohnehin die heimliche Nummer 1, und Norbert Röttgen will mit einer Frau punkten. In einem sind sich alle einig: An Annegret Kramp-Karrenbauers Scheitern seien sie nicht schuld.