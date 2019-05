Berlin

Mit seinem „Zerstörer-Video“ gegen die CDU hat der Youtuber Rezo eine weitreichende Debatte losgetreten, die am Mittwoch sogar „ Fox News“, dem Leib-und-Magen-Sender von US-Präsident Donald Trump, eine Meldung wert war.

Vier Tage nach Veröffentlichung des fast einstündigen Videos sollte sich nun der 26-jährige Philipp Amthor zu Wort zu melden. Genau – der Philipp Amthor mit dem Dreiknopfsakko, dem Einstecktuch und der Deutschlandflagge am Revers: 26 Jahre alt, eloquent, wertekonservativ, jüngster, direkt gewählter Abgeordneter des deutschen Bundestages, dem der „Spiegel“ wegen seiner altbackenen Attitüde jüngst den Spitznamen „Der Alte“ verpasste. Der Amthor, der Reflexe auslöst – so oder so.

Vermeintlich gestählt durch Fernsehauftritte bei Markus Lanz, Florian Schroeder oder Jan Böhmermann, bundesweit bekannt geworden durch eine juristisch messerscharfe „Zerstörer-Replik“ auf einen unausgegorenen AfD-Antrag für ein Burkaverbot („Jetzt hören Sie mir mal zu!“), schien Amthor aka #amtho geradezu prädestiniert dafür, die Christdemokraten gegen die Anwürfe des in etwa gleichaltrigen Youtubers zu verteidigen. So zumindest machte es am Mittwoch die Runde – und die Netzwelt war elektrisiert.

Vollmundig habe das Konrad-Adenauer-Haus am Mittwochmittag verkündet, die CDU werde ein bereits am Morgen produziertes Antwortvideo noch am Nachmittag „auf allen Kanälen“ veröffentlichen – und kein Geringerer als Amthor werde reden, hieß es.

Hohn und Spott in den sozialen Medien, in denen Amthor schon lange als rotes Tuch gilt, ließen nicht lange auf sich warten. Die Amthor-Memes explodierten förmlich. Auf Twitter hieß es, die Ankündigung der CDU erinnere an eine Meldung des Satire-Magazins „Der Postillon“. Amthor sei so konservativ, „der versendet sein Video per Post als VHS Casette (so!) an Redaktionen, während wir auf Youtube auf ihn warten“.

Mit Spannung erwartet

Die ätzende, teils verletzende Kritik, gepaart mit viraler Neugier auf das vermeintlich große Duell, nahm geradezu epidemische Ausmaße an, als der Nachmittag verstrich – und nichts passierte.

Zu diesem Zeitpunkt ging Amthor längst nicht mehr ans Handy. Kurznachrichten ließ er unbeantwortet. Egal wie er sich auch winden würde, egal wie ausgeklügelt seine Antworten auch ausfallen würden: Ein hastig produziertes Filmchen würde nie auch nur ansatzweise Satisfaktion bieten – und schon gar nicht eine geifernde Netz-Gemeinde befrieden. So viel schien klar.

Die Spannung stieg. Selbst die letzten Sekunden vor der Mondlandung hätten kaum nervenzerfetzender sein können.

Von Jörg Köpke/RND