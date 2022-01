Am Flughafen BER sollte kein neues Regierungsterminal gebaut werden, findet FDP-Fraktionschef Christian Dürr. „Gerade jetzt sollten wir auf Repräsentationsbauten verzichten und stattdessen an die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler denken“, sagte er. Angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage sollte ein Regierungsterminal am BER daher keine Priorität haben, so der FDP-Politiker.