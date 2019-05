New York/Washington

Laut einem Bericht der „ New York Times“ hat der jetzige US-Präsident und frühere Bauunternehmer Donald Trump zwischen 1985 und 1994 mehr als eine Milliarde Dollar verloren. Das berichtete die Zeitung am Dienstag auf Grundlage von ihr vorliegenden Steuerunterlagen Trumps.

Trump habe 1985 geschäftliche Verluste von 46,1 Millionen Dollar gemeldet, und laut den Unterlagen innerhalb von zehn Jahren insgesamt Verluste von 1,17 Milliarden Dollar (eine Milliarde Euro) gemacht, so die „ New York Times“. Im Vergleich mit anderen einkommensstarken Privatpersonen scheint Trump „mehr Geld als nahezu jeder amerikanische Steuerzahler“ verloren zu haben, so die Zeitung. Wegen der Verluste habe er in acht der zehn Jahre keine Einkommenssteuer gezahlt.

Streit um Trumps Steuererklärung

Das Komitee für Mittel und Wege im Repräsentantenhaus („Committee on Ways and Means“) unter dem Ausschussvorsitzenden und Demokraten Richard Neal hatte die US-Steuerbehörde IRS um Trumps persönliche Steuerbescheinigungen der Jahre 2013 bis 2018 gebeten. Finanzminister Steven Mnuchin lehnte das am Montag ab. Trump ist der erste Präsident seit dem Watergate-Skandal – einer Reihe von Missbräuchen durch Regierungsvollmachten –, der seine Steuererklärungen nicht öffentlich macht.

