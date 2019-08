In unserem Beitrag vom 26.7.2019 "Nach Teilerfolg vor Gericht: Sachsens AfD hofft auf Zulassung aller Listenkandidaten" wurde Herr Michael Elicker in der Bildunterschrift als AfD-Funktionär bezeichnet. Herr Elicker legt Wert auf die Feststellung, dass er weder Mitglied in der AfD ist noch eine Funktion in der Partei hat. Er war lediglich als Prozessvertreter der AfD bei dem Gerichtstermin am Sächsischen Verfassungsgerichtshof anwesend.

Die Redaktion