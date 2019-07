Am heutigen Dienstag wird das Ergebnis im Rennen um den Parteivorsitz der Konservativen offiziell bekannt gegeben – und damit Großbritanniens nächster Premierminister. Gestern Abend um 17 Uhr Ortszeit begann die Auszählung der Stimmen. Stimmberechtigt waren alle 160 000 Parteimitglieder der konservativen Torys. Sieger ist derjenige, der mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt. Im Queen Elizabeth II Conference Centre in Westminster soll um 11.45 Uhr der Gewinner verkündet werden. Theresa May führt voraussichtlich noch 24 Stunden die Regierungsgeschäfte. Ein letztes Mal stellt sich die scheidende Premierministerin am Mittwoch den Fragen der Parlamentsabgeordneten. In der Downing Street hält sie dann eine Abschiedsrede und fährt anschließend in den Buckingham-Palast, um die Königin über ihren nominierten Nachfolger zu informieren.

Am späten Nachmittag macht sich dieser auf den Weg zur Queen, bevor er als neuer Premier vor der Tür mit der Nummer 10 eine Ansprache hält. All das geschieht nur einen Tag, bevor das Parlament in die Sommerpause geht. Wenn die oppositionelle Labour-Partei wie angedeutet tatsächlich ein Misstrauensvotum gegen die neue Regierung beantragen will, hat sie nur ein sehr kleines Zeitfenster. Oder sie muss bis September warten.