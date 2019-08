Brüssel

Es ist putzig, dass Boris Johnsons jüngste Brexit-Vorschläge von manchen als „diplomatische Offensive“ bezeichnet wurden. Sie sind das genaue Gegenteil davon. Vor seinen Treffen mit der Bundeskanzlerin und dem französischen Präsidenten hat Johnson nur die Sachen wiederholt, die in Kontinentaleuropa längst bekannt sind: Die Brexiteers, so Johnson, wollen den sogenannten Backstop nicht, also die Klausel, die eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland vermeiden soll. Das wussten wir schon. Und dass die Briten auch keine Lust auf Grenzkontrollen auf der irischen Insel haben, war ebenfalls bekannt.

Was das mit Diplomatie zu tun hat, ist ganz und gar unklar. Die Formulierung, Großbritannien werde „Verpflichtungen“ hinsichtlich der Grenze eingehen, ist schwammig. Johnson müsste schon klar sagen, was ihm eingefallen ist.

Johnson sucht vorab einen Schuldigen für sein Scheitern

Das Problem dabei ist: Er sagt nichts, weil ihm offenbar nichts eingefallen ist. Der neue Premier weiß genau, dass die EU mit ihm nicht in neue Verhandlungen über den Brexit eintreten kann, ohne ihr Mitgliedsland Irland im Stich zu lassen.

Zugleich ist Johnson darauf bedacht, schon vorab einen Schuldigen für sein eigenes Scheitern zu finden. Sollte Großbritannien am 31. Oktober ohne vertragliche Regelung aus der EU ausscheiden, was immer wahrscheinlicher wird, dann sollen zumindest die Briten wissen, wer das zu verantworten hat: in Johnsons Augen die EU. Er selbst hatte schließlich neue Verhandlungen verlangt, die ihm aber nicht zugestanden wurden.

Johnsons Methodik ist leicht zu durchschauen. Besonders schäbig ist, dass er dabei auch die Rechte der in Großbritannien lebenden EU-Bürger wieder in Frage stellt. Johnson ist und bleibt ein Populist und Scharlatan. Das war er schon immer. Es macht die Sache schlimmer, dass er nun ein wichtiges Staatsamt innehat, das seinen Aktionsradius erweitert.

Von Damir Fras/RND