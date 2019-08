Berlin

Die CDU hat die Kritik von Ex-Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen zurückgewiesen, sich zu viel mit Klimapolitik zu beschäftigen. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte am Montag: „Selbst wenn Greta in den Ruhestand geht oder in die Schule, ist die Frage, wie wir Klimapolitik gestalten, wichtig.“

Die schwedische Schülerin Greta Thunberg hat mit ihrem Einsatz für mehr Klimaschutz die Schüler-Demonstrationen unter dem Motto „ Fridays for Future“ ausgelöst und damit das Thema auch auf die Tagesordnung der deutschen Politik gesetzt.

Maaßen, prominenteste Stimme der rechtskonservativen Werteunion, hatte der “Bild”-Zeitung gesagt, die Union konzentriere sich derzeit zu stark auf die Klima-Politik, statt sich um marode Infrastruktur, Integrationsprobleme und den absehbaren wirtschaftlichen Abschwung zu kümmern. „Die Union sollte sich nicht mit Greta, sondern mit echten Problemen beschäftigen“, sagte Maaßen.

Ziemiak wies darauf hin, dass Maaßen „in der CDU kein Amt“ habe.

RND/vat