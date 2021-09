Potsdam

Die Lokführergewerkschaft GDL will den Streik bei der Deutschen Bahn nach ihrem Sieg vor Gericht bis zum geplanten Ende am Dienstag um 2.00 Uhr fortsetzen. Das sagte der Vorsitzende Claus Weselsky am Freitag. „Wir lassen uns von niemandem vorschreiben, wann und wie lange ein Arbeitskampf geht.“ Der Streik sei rechtmäßig, zulässig und verhältnismäßig, so Weselsky. Das Hessische Landesarbeitsgericht in Frankfurt am Main hatte zuvor den Antrag der Bahn auf eine einstweilige Verfügung gegen die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) abgelehnt.

Die Leser der MAZ haben dazu folgende Meinung:

„Es ist beschämend, wie Herr Weselsky den Streik für seine Machtspielchen ausnutzt“, schreibt Heidemarie Karras aus Michendorf. „Aus Sicht der Lokführer ist es sicher legitim, für mehr Geld zu streiken. Wo aber im Zeichen des Klimawandels viele Leute statt des Autos öffentliche Verkehrsmittel nutzen wollen, ist diese ständige Streikerei eine Klatsche ins Gesicht. Haben im Übrigen nicht alle Werktätigen mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen verdient? Bekommen nur die mehr Geld, die in Branchen beschäftigt sind, die die Arbeitgeber mit Streik unter Druck setzen können?“

Bahn verlang Reallohnverzicht

Bernhard Wündisch aus Eberswalde hat dagegen Verständnis für den Streik der Lokführer. „Wenn die Deutsche Bahn so tut, als seien die für 40 Monate angebotenen 3,2 Prozent Lohnerhöhung fair, dann muss man dagegen nur die Inflationsrate hochrechnen. Dann bedeutet dieses Angebot nämlich einen Reallohnverzicht von gut zehn Prozent im selben Zeitraum. Warum sollen jene, die die Werte erarbeiten, nun auch noch per Vertrag auf ihren bisher erkämpften Lebensstandard verzichten? Endlich mal eine Gewerkschaft, die sich nicht über den Tisch ziehen lässt! Für die Bahnkunden ist das schmerzlich, aber die Ursachen legen die Bahn und die Väter und Mütter der derzeitigen Preistreiberei. Und schon morgen könnten die Bahnfahrer selbst ebenso betroffen sein wie die Eisenbahner.“

Georg Maus aus Potsdam ist erschrocken über die Wortwahl des GDL-Chefs Claus Weselsky. Er schreibt: „Sehr geehrter Herr Weselsky, als der gewaltfreien Sprache Verpflichteter bitte ich Sie freundlich um mehr Überlegtheit in Ihren Äußerungen. Ihre vielleicht berechtigten Ziele und Motive liegen außerhalb meiner Bewertung, da ich sie nicht objektiv einschätzen kann, wohl aber die Art und Weise Ihrer Formulierungen. Sie sind kein Kabarettist, dessen lästerlichen Äußerungen über Personen dem Beruf geschuldet wären. Sie äußern sich rüde und diffamierend über Ihre Gegenspieler im Arbeitskampf. Als „öffentliche Person“, viel zitiert und gehört in Funk und Fernsehen, sollten Sie eine Vorbildfunktion haben – zumindest sprachlich!“

Empörung über das Verhalten von GDL-Chef Weselsky

Verärgert über das Auftreten und die Machtgebaren von Weselsky ist auch Martin Fredow aus Niemagk: „Ich bin empört,was da Herr Weselsky veranstaltet. Wahrlich bin ich kein Betroffener, weder Pendler, noch Zugreisender, dennoch regt es mich auf. Ich gönne jedem das Geld und die Vorteile, doch geht es eigentlich noch darum? Ist es nicht vielmehr ein Machtspielchen? Seht, ich (Herr Weselsky) bin der Stärkere, ich werde es euch schon zeigen,wenn ihr nicht mitspielt! Nur schade, dass es auf dem Rücken der Fahrgäste gemacht wird. Herr Weselsky regiert wie ein kleiner König, hat er denn niemanden, der ihn mal „geraderückt“? Nur gut, dass während der Corona-Pandemie nicht auch die Ärzte, Schwestern und das Pflegepersonal gestreikt haben! Was mögen die wohl denken?“

Sorgen um die vom Streik betroffenen Schulkinder macht sich Walter Borck aus Brieselang: „Die Schulkinder haben schon in der Pandemie arg leiden müssen. Auch beim ersten und zweiten Streik wussten sie nicht, komme ich rechtzeitig zur Schule und komme ich wieder nach Hause? Jetzt das Ganze noch ein Mal, aber dafür länger. Haben die Bahnangestellten, die Mitglieder der GDL und ihr Vorstand keine Kinder? Wenn ja, dann könnte sie den Ärger der Kinder und deren Eltern besser verstehen und auf den letzten Streik verzichten. Immer haben die am meisten zu leiden, die nichts dafür können und unschuldig sind. Der Streik soll laut Gerichtsurteil rechtens sein. Wozu gibt es dann das Gesetz nachdem der Tarifvertrag der mitgliederstärksten Gewerkschaft im Betrieb gelten soll? Es geht der kleineren GDL also schlicht um eine Machtdemonstration.“

