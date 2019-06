Erstmals bei einer bundesweiten Wahl ist die Union bei der Europawahl unter 30 Prozent gestürzt. In der CDU wird „eine zumindest wahrgenommene Vorliebe für grüne und linke Sichtweisen“ in der Medienbranche mitverantwortlich gemacht. Ein Strategiepapier offenbart, was die Partei von Rezo lernen will.