Die EU-Mitgliedsstaaten haben einstimmig die türkische Militäroffensive in Syrien verurteilt und alle Mitglieder aufgerufen, Waffenverkäufe an Ankara einzustellen. „Es ist gegen internationales Gesetz, in Nachbarländer einzumarschieren und die Türkei sollte sich wie jedes andere Land an das internationale Gesetz halten“, hatte der niederländische Außenminister Stef Blok bei einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg am Montag gesagt.

Bereits vor dem Aufruf setzten Deutschland, Frankreich und die Niederlande Waffenverkäufe in die Türkei als Protest gegen den türkischen Angriff auf kurdische Kämpfer in Nordsyrien aus.

Der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian sprach sich ebenfalls für „eine starke Position zu den Waffenexporten in die Türkei“ aus. Er rief aber „vor allem“ die USA auf, ein Treffen einer internationalen Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) einzuberufen. Es wird davon ausgegangen, dass die Bedrohung durch den IS im Chaos durch die türkische Offensive wieder wächst. Die syrischen Kurden waren wichtige Verbündete der US-geführten Koalition gegen den IS.

Türkei-Offensive: EU-Außenminister beraten über Sanktionen

Auch " Zeit Online" hatte berichtet, die EU-Staaten hätten sich darauf geeinigt, keine Waffen mehr an die Türkei zu liefern. Demnach habe der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn sich im Mittagsmagazin der ARD und ZDF entsprechend geäußert.

