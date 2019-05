Berlin

Juso-Chef Kevin Kühnert hat dieser Tage jede Menge Zoff. Der Grund für die scharfe Kritik an dem jungen Politiker sind seine Sozialismus-Thesen. In einem Interview mit der „Zeit“ hatte Kühnert unter anderem gesagt, dass er den Immobilienbesitz in Deutschland limitieren wolle.

Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer hat genau diese These genutzt und den Juso-Chef auf Twitter offen angegriffen: „Wohnen ist Menschenrecht. Laut Kühnert darf also keiner Geld mit Immobilien verdienen. Essen ist Menschenrecht. Müssen jetzt alle Restaurants und Supermärkte enteignet werden? Kevin Kühnert, wie wär`s mit einem Nachhilfekurs in Wirtschaft? Bildung ist schließlich auch ein Menschenrecht“, schreibt der Juror der VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“.

Kühnert allerdings ließ das nicht lange auf sich sitzen und antwortete prompt mit einem Gegenangriff: „Ich weiß nicht, ob ich anderen Leuten Wirtschaftsnachhilfe empfehlen würde, hätte ich vergleichbar viele Schädigungen von Kleinanlegern unternehmerisch zu verantworten, wie das bei Ihnen der Fall ist.“

Und die Kommentare zeigen – dieser Punkt ging an Kühnert.

