Zwei „ Eurofighter“ der Bundeswehr sind in Mecklenburg-Vorpommern abgestürzt. Laut der Polizei konnten die beiden Piloten noch den Schleudersitz betätigen. Einer von ihnen wurde mittlerweile lebend in einer Baumkrone gefunden. Die Suche nach dem zweiten Piloten wird derweil fortgesetzt. Das bestätigt das Verteidigungsministerium. Wie die Luftwaffe auf Twitter mitteilt, war ein dritter „ Eurofighter“ an der „Air Combat Mission“ beteiligt, der die Kollision gemeldet hat.

Der Crash ereignete sich laut dem Radiobericht in der Nähe des Drewitzer Sees nahe Malchow an der Müritz. Der Absturz in Kombination mit der Hitze hat einen Waldbrand ausgelöst, ein Großaufgebot von Einsatzkräften ist derzeit vor Ort. Wrackteile sollen außerdem auch in einem nahe gelegenen Wohngebiet gelandet sein, Verletzte soll es aber nicht geben. Beide Jets hatten keine Munition geladen – das bestätigt die Luftwaffe bei Twitter.

Alle Entwicklungen im Liveticker:

Die nach dem Absturz von zwei „Eurofightern“ der Bundeswehr in Mecklenburg-Vorpommern ausgebrochenen Brände sind gelöscht. Dies teilten eine Sprecherin des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte und die Bürgermeisterin der Gemeinde Nossentiner Hütte. Birgit Kurth, gut zwei Stunden nach dem Unglück am Montagnachmittag mit.

Im Absturzgebiet kommen Busse mit Einsatz-Hundertschaften der Polizei an. Teilweise wurden die Busse auch von Drittfirmen angemietet.

In der Nähe von Silz wurden Leichenteile gefunden, meldet das Polizeipräsidium Neubrandenburg bei Twitter. „Wir können derzeit noch nicht bestätigen, dass es sich um den zweiten Piloten handelt“, heißt es.

Die Polizei bestätigt: Einsatzkräfte haben sterbliche Überreste gefunden. Vermutlich die des zweiten Piloten.

Die Polizei warnt Schaulustige davor, sich Trümmerteilen zu nähern. Diese könnten gefährlich sein.



Die Polizei hat ein Bürgertelefon zur Flugzeugkollision eingerichtet: Unter der Nummer 0800/770 55 77 will das Polizeipräsidium Neubrandenburg alle wichtigen Fragen beantworten.

Nach Medienberichten soll der zweite Pilot tot aufgefunden worden sein.





Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) wird an der Unglücksstelle erwartet. Sie wolle sich selbst ein Bild machen, heißt es bei der Bundeswehr.

Die Absturzstelle

Das Gebiet um die Absturzstellen ist großräumig abgesperrt.

Foto: Stefan Tretropp

Der Absturz der Eurofighter aus Rostock-Laage ist der erste seit 21 Jahren. Zuletzt verunglückte 1998 ein hier stationiertes Kampfflugzeug, eine MiG-29.



Archivbild: Auf dem Fliegerhorst Laage bei Rostock starten zwei Eurofighter zu einer Übung.

Mehrere Hubschrauber sind im Einsatz.

