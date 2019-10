Der Bundestag stimmt am Donnerstag über eine Verlängerung des Anti-IS-Mandats der Bundeswehr ab. Die FDP will gleich die nächste Verlängerungsdebatte anschließen - die Tornado-Überwachungsflüge über Syrien dürften nicht schon im März enden. Der Vorschlag von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer für eine Schutzzone in Nord-Syrien mache dies noch dringender.