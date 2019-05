Berlin

Die Möglichkeit zur Stasi-Überprüfung im öffentlichen Dienst, die laut geltendem Stasi-Unterlagengesetz Ende 2019 ausläuft, soll bis 2030 verlängert werden. Das geht aus dem Entwurf des neuen Stasi-Unterlagengesetzes hervor, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt, am Mittwoch im Kabinett behandelt wird und anschließend vom Bundestag gebilligt werden muss.

Wörtlich heißt es darin: „Die zum 31. Dezember 2019 auslaufende Regelung zur Überprüfung von bestimmten Personengruppen, die in politisch oder gesellschaftlich herausgehobener Position tätig sind, auf eine hauptamtliche oder inoffizielle Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst wird bis zum 31. Dezember 2030 verlängert.“ Dies gelte „für bestimmte Personengruppen unter anderem des öffentlichen Dienstes und von Mandatsträgern“.

Zur Begründung steht in dem Entwurf, die Überprüfungsmöglichkeit habe generell „große Bedeutung für die Herstellung des Vertrauens in die Integrität von Personen, die in politisch oder gesellschaftlich herausgehobener Position tätig sind“. Hinzu komme, „dass aktuell das gesellschaftliche Bedürfnis an der Überprüfung bestimmter Personengruppen ungebrochen fortbesteht“. Überdies würden „Überprüfungsanträge weiter in wesentlichem Umfang gestellt“ und führten nach wie vor zu Hinweisen auf eine frühere Stasi-Tätigkeit. Und schließlich gehe der Diskurs über die DDR angesichts der bevorstehenden Jubiläen von 30 Jahre Mauerfall und 30 Jahre Deutscher Einheit unverändert weiter, so dass auch „Transparenz für die Aufarbeitung des SED-Unrechts weiter erforderlich sei“.

2030 sei „das Thema durch“, heißt es

Die Vorsitzende des Bundestags-Kulturausschusses, Katrin Budde ( SPD), sagte dem RND: „Wir wollen die Überprüfung bis 2030 verlängern. So steht es im Koalitionsvertrag. Und ich finde das auch richtig.“ Menschen, die wie sie selbst jetzt 54 Jahre alt seien, könnten durchaus noch für die Stasi gearbeitet haben und sich jetzt erstmals für den öffentlichen Dienst bewerben. Deshalb müsse man sie weiterhin überprüfen können. „Im Jahr 2030 wird es derartige Fälle kaum noch geben“, fügte Budde hinzu. „Dann müsste das Thema durch sein.“

Im Jahr 2017, dem letzten auf der Homepage der Stasi-Unterlagenbehörde angegebenen Jahr, gab es 167 Anträge auf Stasi-Überprüfung im öffentlichen Dienst und 495 Anträge auf Überprüfung von Mandatsträgern.

Von Markus Decker/RND