110 Kämpfer des „Islamischen Staates“ (IS) aus Deutschland befanden sich zuletzt in kurdischer Haft. Der außenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Omid Nouripour, fordert als Reaktion auf den Krieg der Türkei in Nordsyrien, sie zurückzuholen. Dies gelte vor allem für die Kinder der Dschihadisten.