Politik Straße von Hormus - Keine Golf-Mission mit den USA: Deutsche Industrie lobt Bundesregierung Die deutsche Industrie lobt die Entscheidung der Bundesregierung gegen eine Militärmission unter US-Führung. Dennoch gibt es eine Forderung nach mehr Schutz für den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus – und einen Kritikpunkt.

Deutsche Marine-Soldaten am Horn von Afrika. Über eine deutsche Beteiligung an einer Militärmission in der Straße von Hormus wird weiter gestritten. Quelle: Gero Breloer/dpa