Der Weg für rot-grün-rote Koalitionsverhandlungen in Bremen ist frei. Nach Grünen und Linkspartei ist auch die SPD für rot-grün-rote Koalitionsverhandlungen. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch sieht in dem Votum der Grünen für Koalitionsverhandlungen mit SPD und Linken ein „bundespolitisches Signal“. Es wäre für die Linke die vierte Regierungsbeteiligung in 16 Bundesländern.