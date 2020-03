Landtag Brandenburg: Präsidentin Liedtke rechnet wegen Corona mit Veränderungen

Potsdam

Der Brandenburger Landtag wird nach Einschätzung von Präsidentin Ulrike Liedtke wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Anfang April in einer veränderten Form zusammenkommen. „Ich gehe davon aus, dass die Landtagssitzung Anfang April stattfindet“, sagte Liedtke der Deutschen Presse-Agentur in Potsdam. „Vielleicht kann man sie etwas verkürzen, also keine drei Tage lang und vielleicht mit einem Meter Abstand zwischen den Abgeordneten.“ Darüber werde noch gesprochen.

Das Parlament hat vorsorglich bereits die Veranstaltungen abgesagt. „Im Moment haben wir den Landtag für Besucher geschlossen“, sagte die Landtagspräsidentin. Dabei soll es nicht bleiben: „Ein zweiter Schritt müsste sein, dass man darüber nachdenkt, ob die Ausschusssitzungen jetzt sein müssen oder verschoben werden können und stattdessen Telefonkonferenzen stattfinden.“ In der neuen Woche sollen nach bisheriger Planung gleich mehrere Fachausschüsse zusammenkommen.

Landtag muss handlungsfähig bleiben

Die Präsidentin verwies zugleich darauf, dass das Parlament trotz der Vorsorge vor dem Coronavirus handlungsfähig bleiben muss. „Über all dem steht immer, dass der Gesetzgeber natürlich seine Aufgabe nicht aufgeben kann“, sagte Liedtke. „Das betrifft Haushaltsfragen und den großen Zukunftsinvestitionsfonds. Da können wir nicht mit warten.“

Von RND/MAZonline