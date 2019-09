An diesem Sonntag wählen Sachsen und Brandenburg ihre Länderparlamente neu. Den CDU-Ministerpräsidenten von Sachsen, Michael Kretschmer, und den SPD-Regierungschef von Brandenburg, Dietmar Woidke, eint die Frage, ob sich ihre Parteien als stärkste Kraft behaupten können oder nicht. Beide werben im Wahlkampf für Stabilität. In den letzten Umfragen vor der Wahl hat in Brandenburg die SPD zur Aufholjagd angesetzt und ist gleichauf mit der AfD oder knapp vor ihr, in Sachsen liegt die CDU inzwischen mit Abstand vor der AfD.