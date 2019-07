Berlin

Eine Woche nach ihrer Ernennung zur Bundesministerin der Verteidigung wird die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer am heutigen Mittwoch im Bundestag den Amtseid leisten. Die 709 Abgeordneten wurden aus der Sommerpause zu einer Sondersitzung nach Berlin zurückgerufen. Da der Plenarsaal im Reichstagsgebäude derzeit modernisiert wird und eine Baustelle ist, müssen die Abgeordneten für die Sitzung auf ein anderes Bundestagsgebäude ausweichen, das Paul-Löbe-Haus.

+++ 11.42 Uhr +++ CDU-Verteidigungsexperte Otte : Bundeswehr muss einsatzbereiter werden

Der CDU-Verteidigungsexperte Henning Otte hat vor der Vereidigung eine bessere Ausrüstung der Bundeswehr gefordert. „Die Bundeswehr muss einsatzbereiter werden. Das heißt, das Material muss schneller zur Bundeswehr kommen. Die Truppe muss finanziell gut ausgestattet sein“, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion im ARD-„Morgenmagazin“.

Auf die Frage, was Kramp-Karrenbauer gegenüber ihrer Vorgängerin Ursula von der Leyen ändern müsse, antwortete Otte: „Frau Kramp-Karrenbauer hat schon als Ministerpräsidentin und Innenministerin immer einen guten Draht zur Truppe gepflegt. Das wird sie weiter tun. Und die Truppe wird politischen Rückhalt bekommen.“

+++ 11.14 Uhr +++ Das sagt Omid Nouripour (Grüne) zur Sondersitzung

+++ 11.03 Uhr +++ Fehlen bei Sitzung kostet Abgeordnete Geld

Bei der Sondersitzung herrscht für die Abgeordneten Präsenzpflicht. Wer unentschuldigt fehlt, muss zahlen. Wirklich teuer wird es aber nicht. Die Details regelt das Abgeordnetengesetz. Dessen Artikel 14 legt fest: „Trägt sich ein Mitglied des Bundestages nicht in die Anwesenheitsliste ein, werden ihm 100 Euro von der Kostenpauschale einbehalten. Der einzubehaltende Betrag erhöht sich auf 200 Euro, wenn ein Mitglied an einem Plenarsitzungstag sich nicht in die Anwesenheitsliste eingetragen hat und nicht beurlaubt war.“ Die Kürzung sinkt auf 20 Euro, wenn ein Abgeordneter nachweist, dass er im Krankenhaus oder Sanatorium war oder arbeitsunfähig geschrieben war.

Das Geld wird von der steuerfreien Aufwandspauschale des betreffenden Abgeordneten einbehalten. Diese beträgt derzeit 4418 Euro pro Monat. Sie soll alle Ausgaben decken, die zur Ausübung des Mandates anfallen. Dazu gehören unter anderem das Ausstatten und Unterhalten eines Büros im Wahlkreis und der Zweitwohnsitz in Berlin.

Und alle Abgeordneten werden wohl tatsächlich nicht anwesend sein.

+++ 11.02 Uhr +++ Annegret Kramp-Karrenbauer gibt Statement ab

Bei ihrem Statement vor der Vereidigung hat die neue Verteidigungsministerin noch einmal das Thema Geld für die Bundeswehr angesprochen.

+++ 10.58 Uhr +++ Das sagt FDP-Generalsekretärin Teuteberg

+++ 10.57 Uhr +++ Das sagt Matthias Höhn (Linke) zu der Sitzung

+++ 10.50 Uhr +++ Ausweich-Ort Paul-Löbe-Haus

So sieht es übrigens im Paul-Löbe-Haus an diesem Mittwoch aus – für die Sondersitzung wurde eigens umgebaut:

Blick über die Stuhlreihen vor einer Sondersitzung des Bundestags im Paul-Löbe-Haus. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Es wurden 709 Stühle aufgestellt – für den Fall, dass alle Abgeordneten zu der Vereidigung kommen.

+++ 10.31 Uhr +++ Dobrindt stellt sich hinter AKK

In der Debatte um mehr Geld für die Bundeswehr hat sich CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hinter die neue Verteidigungsministerin gestellt – und die SPD attackiert. Mehr dazu lesen Sie hier.

+++ 10.22 Uhr +++ Kritik an Sondersitzung

FDP und Grüne zweifeln die Notwendigkeit der Sondersitzung an. Kramp-Karrenbauer hätte aus ihrer Sicht den Amtseid auch in der nächsten regulären Sitzungswoche Anfang September leisten können.

FDP-Fraktionschef Christian Lindner schrieb auf Twitter, für die Sondersitzung würden 709 Abgeordnete eingeflogen. „Wir sind immer im Dienst – aber notwendig war das nicht. Kosten (und CO2) hätte man gespart, wenn die Vereidigung von @akk als Verteidigungsministerin im September erfolgt wäre.“

Auch die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Haßelmann, erklärte die Sondersitzung für „nicht zwingend notwendig“.

