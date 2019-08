Biarritz

US-Präsident Donald Trump könnte sich nach den Worten von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in den nächsten Wochen mit Irans Präsident Hassan Ruhani treffen. "Wir haben die Bedingungen geschaffen für eine Zusammenkunft", sagte Macron am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump auf dem G7-Gipfel in Biarritz. „Ich denke, das die Begegnung stattfinden kann.“ Die USA sehen in Iran einen Feind.

Auf Einladung von Macron war überraschend iranischer Außenminister eingetroffen

US-Präsident Donald Trump sagte hingegen, er sei unter bestimmten Voraussetzungen zu einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani bereit. „Wenn die Umstände stimmen, wäre ich sicherlich bereit“, sagte er am Montag zum Abschluss des G7-Gipfels im französischen Biarritz.

Auf Einladung von Emmanuel Macron war am Sonntag überraschend der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif beim G7-Gipfeltreffen eingetroffen. Nachdem Trump sich zunächst nicht äußern wollte, sagte er am Montag, er sei vorab informiert worden und habe den Besuch gebilligt.

RND/dpa