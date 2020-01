In der Kleinstadt Demmin in Mecklenburg-Vorpommern nahmen sich im Mai 1945 etwa 1000 Menschen das Leben aus Angst vor den Russen. Wie erlebten die Brandenburger das Kriegsende?

Heute fühlt sich das Ende des Nazi-Diktatur und des Zweiten Weltkrieges für viele Menschen als „Befreiung“ an. Demonstranten vor dem Sowjetische nEhrenmal an der Straße des 17. Juni in Berlin am 8. Mai 2015. Quelle: Maurizio Gambarini/dpa